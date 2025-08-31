Beykoz Anadolu, Kastamonuspor'u 2-0 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Beykoz Anadolu, sahasında karşılaştığı Kastamonuspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Beykoz Anadolu, Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumu'nda ağırladığı Kastamonuspor'u 2-0 mağlup etti. İlk devreyi 42. dakikada Erhan Kara'nın golüyle 1-0 önde kapatan Beykoz ekibi, 75. dakikada da Ozan Papaker'in ağları bulmasıyla 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Beykoz Anadolu ilk galibiyetini alırken Kastamonuspor ise 2. maçından da mağlup ayrıldı. - İSTANBUL