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Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun depremde hayatını kaybetti

Spor Haberleri

Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun depremde hayatını kaybetti

TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiği bildirildi.

TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, "TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Buse Coşkun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Beykentspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.

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Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş Allah Spor Haberler

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