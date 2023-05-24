Beykent Erkek Voleybol Takımı Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Manisa'da düzenlenen 18'inci Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Voleybol müsabakaları son buldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Manisa'da düzenlenen 18'inci Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Voleybol müsabakaları son buldu. İstanbul Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonası'nda 3 kez Avrupa Şampiyonluğu yaşayan İstanbul Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, 18'inci Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda Türkiye ikincisi oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, 50 üniversiteden bin 400 sporcunun katıldığı 18'inci Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları müsabakaları 26 Mayıs Cuma günü tamamlanacak.