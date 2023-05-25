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Beyciler Spor Sahasında Sona Gelindi

Beyciler Spor Sahasında Sona Gelindi

Spor Haberleri

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Beyciler Mahallesi'nde yapılan spor alanında sona gelindi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Beyciler Mahallesi'nde yapılan spor alanında sona gelindi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Beyciler Mahallesinde Nisan ayının başında yapımına başlanılan spor sahası hızlı bir şekilde devam ediyor. Ekipler spor sahasının yapımında sona geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yapımı tamamlanma aşamasına gelen futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve yürüyüş parkurunun olduğu spor alanı inceledi ve "Çalışmalarımızda sona doğru geldik. Gençlerimiz ve mahalle halkımız için bir çok spor alanı ve sosyal alanın bulunduğu mahalle tipi spor merkezi inşaatımız hızla ilerliyor" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Düzce Spor Spor Haberler

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