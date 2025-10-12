Haberler

Besra Duman Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Güncelleme:
Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı. Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen organizasyonda 121 kiloluk kaldırışıyla 2. sırayı elde etti. Besra, ayrıca Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanmıştı.

Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonda podyuma çıkan Besra, 121 kiloluk kaldırışıyla 2. sırayı aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanan Besra, 2021'den sonra bir kez daha dünya 2'ncisi oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
