Besra Duman Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı. Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen organizasyonda 121 kiloluk kaldırışıyla 2. sırayı elde etti. Besra, ayrıca Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanmıştı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor