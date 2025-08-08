Beşiktaşlı Yakup Arda Kılıç FK Novi Pazar'a Geçici Olarak Transfer Oldu

İSTANBUL, –BEŞİKTAŞLI futbolcu Yakup Arda Kılıç, FK Novi Pazar'a geçici olarak transfer oldu.

Beşiktaş Kulübü'nden transferle ilgili yapılan resmi açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur.Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."