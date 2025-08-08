Beşiktaşlı Yakup Arda Kılıç FK Novi Pazar'a Geçici Olarak Transfer Oldu

Beşiktaşlı Yakup Arda Kılıç FK Novi Pazar'a Geçici Olarak Transfer Oldu
Beşiktaş Kulübü, futbolcu Yakup Arda Kılıç'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olduğunu duyurdu. Kulüp, futbolcuya yeni takımında başarılar diledi.

İSTANBUL, –BEŞİKTAŞLI futbolcu Yakup Arda Kılıç, FK Novi Pazar'a geçici olarak transfer oldu.

Beşiktaş Kulübü'nden transferle ilgili yapılan resmi açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur.Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
