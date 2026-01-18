Haberler

Beşiktaş: "Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya Milli Takımı sağlık ekibi tarafından...

Nijerya'nın Cezayir ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası maçında sakatlanan futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş : " Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya Milli Takımı sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." - İSTANBUL

