Beşiktaşlı Vincent Aboubakar: Önemli bir zafer kazandık

Beşiktaşlı golcü oyuncu Vincent Aboubakar, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Aboubakar, takım arkadaşlarına teşekkür ederek, önemli bir zafer kazandıklarını söyledi. Kamerunlu futbolcu, Galatasaray'ın puan avantajına rağmen odak noktalarının kazanmaya devam etmek olduğunu belirtti. Aboubakar ayrıca, gol vuruşunun Ronaldo'ya benzetilmesiyle ilgili yorumda bulundu.

Beşiktaşlı golcü oyuncu Vincent Aboubakar, "Çok iyi hazırlandık bu mücadeleye, çok önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir zafer kazandık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Karşılamanın ardından siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aboubakar, "Öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta gerçekten çok iyi çalıştık. Çok iyi hazırlandık bu mücadeleye, çok önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir zafer kazandık. Ailemiz için, buradaki taraftarlar için, onlara çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük destek oldular bugün ve kalbimizle oynadık. Beşiktaş'ı seven Beşiktaş'ı tutan herkese hediye ediyorum bu galibiyeti. Tekrar söylemek istiyorum tanrı da yanımızda oldu bugün ve taraftarlarımıza verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aboubakar, gol vuruşunun fenomen Ronaldo'ya benzetilmesiyle ilgili ise "Gerçek Ronaldo başka bir seviye, o çok farklı güçlü bir seviye. Ben gol attığım için ve takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Bugün gol atacağımı ve kazanacağımızı biliyordum. Bildiğim için bu şekilde davrandım" dedi.