Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, milli takım kampından ayrıldı

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle milli takım kampından ayrılarak Fransa'ya gitmiştir. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Aboubakar'ın hareketinin bilgi ve izin dahilinde olduğu belirtilmiştir.

Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için ülkesi Kamerun'un milli takım kampından ayrıldıktan sonra Fransa'ya giden forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ın kulübün bilgisi ve izni dahilinde hareket ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında Vincent Aboubakar'ın forma giyip giymeyeceğine teknik direktör Şenol Güneş karar verecek.