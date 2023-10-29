Beşiktaşlı Valentin Rosier, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş, Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.