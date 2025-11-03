Haberler

Beşiktaşlı Teknik Sorumlu Hikmet Çapanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş 17 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun cenazesi İstanbul'da defnedildi. Törene kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

Hayatını kaybeden Beşiktaş 17 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun cenazesi İstanbul'da defnedildi.

Kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybeden Çapanoğlu için Beşiktaş Kulübünün Fulya'daki Hakkı Yeten Futbol Altyapı Tesisleri ve Tüpraş Stadı'nda tören düzenlendi.

Törenlerin ardından Hikmet Çapanoğlu için öğle vakti Sinanpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, futbol altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı, futbol akademisi gençlik gelişim teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Veli Kavlak, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri çalışanları, futbol akademisi teknik ekibi ve sporcuları, kadın futbol takımının teknik ekibi ve sporcuları, eski sporcular, kulüp çalışanları, merhumun ailesi ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Hikmet Çapanoğlu'nun cenazesi, cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



