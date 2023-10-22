Beşiktaşlı Taraftarlar Galatasaray Maçı İçin RAMS Park'a Geldi

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak maçı izlemek üzere kendilerini taşıyan otobüslerle RAMS Park'a geldi. Bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü.

Beşiktaş Stadyumu çevresinde saat 13.00'te toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde kendilerini maçın oynanacağı stada götürecek otobüsleri beklemeye başladı. Ancak saat 15.00'te stada hareket etmesi beklenen taraftarlar, otobüslerin geç gelmesi nedeniyle yola çıkamadı. Saat 15.20 civarında otobüslerin gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşanırken, taraftarlar aranmadan ve bilet kontrolü yapılmadan otobüslere alındı. Taraftarların bir kısmının otobüslere bindirilerek, polis kontrolü eşliğinde stada hareket etmeleri sağlandı.

BAZI OTOBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI

Beşiktaş Stadyumu'ndan 30 otobüsle yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarlar, maçı tribünden izlemek üzere RAMS Park'a geldi. Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altından otobüslerden indirilerek gişelere doğru yönlendirildi. Bu arada taraftarları taşıyan bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü. Camı kırık olan otobüsteki taraftarlar, araçlardan indirilmedi. Camı kıran kişinin tespit edilmesi için güvenlik güçlerinin işlem yaptığı öğrenildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den yapılan yazılı açıklamada; "THSS11 Hattında çalışan İETT Topkapı (O1256, O1279, O1290, O2009, O1298), Sultangazi (O3013, O3018, O3039, O3048, O3054, O3069), Kağıthane (K1013, K1164, K1171, K1081) araçlarına saat 16: 20'de Galatasaray Rams Park stadı önünde taraftarlar tarafından yapılan saldırıda araçlarımızda muhtelif hasarlar meydana gelmiştir. Etkilenen olmamıştır." denildi.