Beşiktaşlı Taraftarlar Derbi Öncesi Stadyuma Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar RAMS Park'a güvenlik önlemi altında ulaştı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesi Beşiktaşlı taraftarlar da bir araya gelerek takımlarını desteklemek için stadyuma ulaştı. İlk olarak Tüpraş Stadyumu'nun yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2. Bölge Şefliği'nde bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlar, daha sonra otobüslere binerek toplu halde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hareket etti. Tezahüratlar eşliğinde mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a ulaşan taraftarlar yoğun güvenlik önlemi altında stadyuma giriş yaptı.

Stat önüne gelen bir otobüsün camlarının tamamı kırık olması nedeniyle güvenlik güçleri taraftarından stada alınmadı. - İSTANBUL