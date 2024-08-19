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Beşiktaşlı savunma oyuncusu Emirhan Topçu: Hep beraber başarılara koşacağız

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Beşiktaş formasını giyen defans oyuncusu Emirhan Topçu, taraftarların desteklerine teşekkür ederek, hep birlikte başarılara koşacaklarını söyledi.

Beşiktaşlı savunma oyuncusu Emirhan Topçu: Hep beraber başarılara koşacağız

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, – Beşiktaş formasını giyen defans oyuncusu Emirhan Topçu, "Taraftarlar çok güzel desteklediler, çok teşekkür ediyorum. Gol yesek bile desteklemeye devam ettiler. Onlar destek verdikçe biz de onları yanıltmayacağız. Hep beraber başarılara koşacağız" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iptal edilen iki golüyle açıklamalarına başlayan 23 yaşındaki stoper, "İlk defa hayatımda iki gol attım, ikisi de iptal oldu. Tam sevinemedim, yarım sevindim. Takılmamak lazım. İki gol yedik, iç sahada fazla gol yedik. Sonraki maçlarda telafi edeceğiz. İlk maçımdı. Mutluyum, huzurluyum. Galibiyetlerin devam gelir inşallah" diye konuştu.

Genç futbolcu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rakip olarak gelmekle ev sahibi olmak arasında çok fark var. Rakip olarak geldiğinde üzerinde baskı oluyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Desteğin devamını bekliyoruz. Çok güzeldi benim için."

Uzun bir zamandan sonra sol bek oynadığını aktaran Emirhan Topçu, "Görev verilen her yerde oynayacağımı düşünüyorum. Her türlü rekabete girebilirim" dedi.

"HEP BERABER BAŞARILARA KOŞACAĞIZ"

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Emirhan, "Taraftarlar çok güzel desteklediler, çok teşekkür ediyorum. Gol yesek bile desteklemeye devam ettiler. Onlar destek verdikçe biz de onları yanıltmayacağız. Hep beraber başarılara koşacağız" diyerek konuşmasını noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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