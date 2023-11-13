Beşiktaşlı Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu açıklandı

Beşiktaş'ın Başakşehir maçında sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Salih Uçan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem, Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün RAMS Başakşehir ile yapılan maçta sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalelerinde gerilme, ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın da uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.