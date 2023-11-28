Beşiktaşlı Rosier ve Masuaku'nun sağlık durumları açıklandı

Beşiktaş, Samsunspor maçında sakatlanan Rosier ve Masuaku'nun sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödeme rastlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor ile oynadıkları maçta sakatlanan Rosier ve Masuaku'nun sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı ekip; Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtığa, Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödeme rastlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."