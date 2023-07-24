Beşiktaşlı Romain Saiss Al-Saad'a transfer oldu

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'ın 2.5 milyon Euro karşılığında Al-Saad'a transfer olduğunu açıkladı. Tecrübeli oyuncunun satışında şartlara bağlı olarak 300 bin Euro da opsiyon bulunuyor.

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'ın 2.5 milyon Euro karşılığında Al-Saad'a transfer olduğunu açıkladı. Tecrübeli oyuncunun satışında şartlara bağlı olarak 300 bin Euro da opsiyon bulunuyor.

Beşiktaş'ta Romain Saiss'ın takımdan ayrılması resmileşti. Daha önce takımdan ayrılmak istediğini siyah-beyazlı yönetime ileten Faslı stoper, Katar ekiplerinden Al-Saad'a transfer oldu. Siyah-beyazlı ekipten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023