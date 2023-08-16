Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi Fransa'da trafik kazası geçirdi. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, Ghezzal tedavi sürecini takip etmek üzere Fransa'ya gitti. Beşiktaş kulübü ise kazada yaralananlara acil şifalar dileyerek futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvadilesi, Fransa'da trafik kazası geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesinin hayati tehlikesi bulunmazken, Cezayirli oyuncu tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitti.

Kulüp, yaşanan kaza nedeniyle Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesine acil şifalar dilerken, futbolcusuna da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.???????