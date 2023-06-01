Beşiktaşlı Nathan Redmond: Türkiye'de taarruz eden bir boğa oldum

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Türk halkının deprem sonrasındaki dayanışmasına vurgu yaptığı bir röportaj verdi. Redmond, Türkiye'de kendisini bir boğa gibi hissettiğini ve futbolun bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini anladığını söyledi.

" Türkiye'de taarruz eden bir boğa" başlığıyla yayınlanan röportajda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk halkının dayanışmasına vurgu yapan İngiliz futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz. Deprem sonrasında antrenmanda Türk oyuncular gerçekten odaklanmakta zorlandı. Herkesin depremden etkilenen bölgelerde tanıdıkları vardı. Ligdeki her takım bağış yapmak için bir araya geldi. İnsanları dışarı çıkarıp İstanbul'a getirmek için uçak parası ödedik. Herkes yardım etmenin yollarına dair fikirler getirmek için üzerine düşeni yapıyordu. Bu durum Türkiye'deki büyük kulüplerin durumunu ve neyi temsil ettiklerini anlamama yardımcı oldu. Sahaya oyuncak atıldığında oyuncular taraftarları alkışlamak için duraksadı. 'Vay canına' anlarından biriydi. Kulübün bir parçası olmaktan gurur duyduk. Sahip olunan aile ortamını gösterdi."

"Redmond, Türkiye'de bir boğa oldu. Şenol Güneş ile beraber ışıltılı bir form yakaladı. Son zamanlarda Beşiktaş'ın Türk taraftarı için parlak bir büyünün tadını çıkardı" ifadeleri de kullanılan haberde, başarılı oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Misafirperverlik ilk günden itibaren harikaydı ancak Fenerbahçe maçından sonra biraz arttı. Takımdaki birçok oyuncu Fenerbahçe deplasmanında hiç kazanmamıştı. İstanbul'un kafe ve restoranlarında insanlar kibarca elimi sıkmak için yemeğimizi bitirene kadar bekler ve 'Kazandığınız için teşekkür ederim' veya 'Bizim için oynadığınız için teşekkür ederiz' derler. Futbolun, bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini anlamamı sağladı. Binlerce kişi meşalelerle, yaklaşık bir saat boyunca şarkı söylüyor. Bu durum çılgınca."