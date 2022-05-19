Beşiktaşlı Josef de Souza'ya 2 maç men cezası - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya Göztepe maçında rakip takım oyuncusuna yaptığı faul nedeniyle 2 resmi maçtan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada PFDK kararları şu şekilde:

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı / Spor