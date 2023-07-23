Beşiktaşlı futbolcuya trafik kazası sonrası saldırı: Şüpheli tutuklandı
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Bakırköy'de meydana gelen trafik kazası sonrası Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği iddia edilen F.B. adlı şüpheli tutuklandı. Kazada üç araç hasar görmüştü.
Bakırköy'de trafik kazası sonrası Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen F.B. tutuklandı.
Sahil Kennedy Caddesi'nde Uzunhan'ın kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu üç aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından Beşiktaşlı futbolcuyu darbettiği ileri sürülen F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen F.B, polislerce adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde Emrecan Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç hasarlı trafik kazasına karışmış, kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B. çıkan tartışma esnasında Uzunhan'ı darbetmişti.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheli F.B'yi gözaltına almıştı.
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