Beşiktaşlı futbolcuya trafik kazası sonrası saldırı
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Bakırköy'de meydana gelen trafik kazası sonrası Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği iddia edilen F.B, adliyeye sevk edildi.
Bakırköy'de trafik kazası sonrası Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan F.B, adliyeye sevk edildi.
Sahil Kennedy Caddesi'nde Uzunhan kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu üç aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından Beşiktaşlı futbolcuyu darbettiği ileri sürülen F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.B, polislerce adliyeye götürüldü.
Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde Emrecan Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç hasarlı trafik kazasına karışmış, kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B. çıkan tartışma esnasında Uzunhan'ı darbetmişti.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheli F.B'yi gözaltına almıştı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023