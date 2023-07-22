Beşiktaşlı Futbolcuya Trafik Kazası Sonrası Saldırı

Beşiktaş forması giyen 22 yaşındaki Emrecan Uzunhan, maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasının ardından saldırıya uğradı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Futbolcumuz kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan'a acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023