Beşiktaşlı Futbolcuya Saldırı Sonrası TFF ve Kulüplerden Geçmiş Olsun Mesajı

Geçirdiği maddi hasarlı trafik kazası sonrasında saldırıya uğrayan Beşiktaş forması giyen Emrecan Uzunhan'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk kulüpleri tarafından geçmiş olsun mesajı yayımlandı. Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırı kınanırken, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer kulüpler ile milli futbolcu Uğurcan Çakır da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçirdiği maddi hasarlı trafik kazası sonrasında saldırıya uğrayan Beşiktaş forması giyen 22 yaşındaki Emrecan Uzunhan'a olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk kulüpleri geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya hesabından olayın ardından açıklama yapan Emrecan Uzunhan, "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.

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