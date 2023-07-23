Beşiktaşlı futbolcuya saldıran şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de bir benzin istasyonu önünde trafik kazasına karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darp eden şüpheli tutuklandı.

Bakırköy'de bir benzin istasyonu önünde trafik kazasına karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darp eden şüpheli tutuklandı.

Bakırköy'de bir benzin istasyonu önünde 22 Temmuz Pazar günü Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, F.B. ve Yavuz D. idaresindeki araçlarla maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştı. Kazaya ilişkin tutanaklar düzenlenirken, Yavuz D., futbolcu Emrecan Uzunhan ile tartışmaya başlamıştı. Yavuz D. ardından Emrecan Uzunhan'a karşı darp ve hakarette bulunarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Yavuz D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli Yavuz D. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'darp', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. - İSTANBUL

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