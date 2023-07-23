Beşiktaşlı futbolcuya kaza raporu tutulurken saldırı: Şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın kaza yaptığı sırada kaza raporu tutulurken saldırıya uğradığı ve şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, dün saat 16.00 sıralarında kaza yaptı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen iki taraf arasında rapor tutulurken kavga çıktı. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan Yavuz D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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