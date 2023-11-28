Beşiktaşlı Futbolcuların Sağlık Durumu Açıklandı

Beşiktaş, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi.

Beşiktaş, hastanede yapılan kontrolde Valentin Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık; Arthur Masuaku'nun da uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgusuna rastlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Valentin Rosier ile Arthur Masuaku'nun sağlık durumlarıyla hakkında bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in hastanede yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL