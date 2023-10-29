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Beşiktaşlı futbolculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması

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Spor Haberleri

Beşiktaşlı futbolcular, antrenman öncesi Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Beşiktaşlı futbolcular, antrenman öncesi Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, ay-yıldızlı bayrağın etrafında bir araya gelerek Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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