Beşiktaşlı futbolculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması
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Beşiktaşlı futbolcular, antrenman öncesi Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.
Beşiktaşlı futbolcular, antrenman öncesi Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, ay-yıldızlı bayrağın etrafında bir araya gelerek Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor