Beşiktaşlı futbolculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması

Beşiktaşlı futbolcular, antrenman öncesi Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, ay-yıldızlı bayrağın etrafında bir araya gelerek Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. - İSTANBUL