Beşiktaşlı Futbolcular, Rachid Ghezzal'a Destek Verdi

Beşiktaşlı futbolcular, kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Rachid Ghezzal'ı unutmadı. Siyah-beyazlı oyuncular, Aboubakar'ın attığı beraberlik golünün ardından; 'Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle' yazılı forma açtılar.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Siyah-beyazlıların golleri 57. dakikada Aboubakar ve 71. dakikada Muleka'dan geldi. Beşiktaşlı futbolcular, kayınvalidesi ile oğlu trafik kazası geçiren Ghezzal'a da destek olmayı ihmal etmedi. Siyah-beyazlı oyuncular, Aboubakar'ın attığı beraberlik golünün ardından; 'Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle' yazılı forma açtılar. - İSTANBUL