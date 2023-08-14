Beşiktaşlı Futbolcular Fatih Karagümrük Maçına Süleyman Seba Tişörtleriyle Çıktı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Neftçi ile deplasmanda oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Savunmanın göbeğinde Daniel Amartey'nin yerine Necip Uysal'a görev veren Güneş, Umut Meraş'ı kulübeye çekerek kırmızı kart cezalısı olduğu için Bakü deplasmanında oynayamayan Arthur Masuaku'yu Fatih Karagümrük karşısında görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden tecrübeli teknik adam, savunma hattını Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku'dan oluşturdu.

Orta sahanın göbeğinde Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e forma veren Güneş, hücum hattını Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan oluşturdu.

Transferler kulübede başladı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Daniel Amartey, Ante Rebic ve Jean Onana, Süper Lig'deki ilk maça yedek başladı.

Üç oyuncu, daha önce oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında oyuna sonradan dahil olarak görev yaparken, Onana 3, Amartey 2, Rebic ise 1 kez eleme müsabakalarında forma giydi.

Cenk Tosun geri döndü

Geçen sezonun son maçında ağır bir sakatlık geçirerek kamp dönemini tedaviyle geçiren Cenk Tosun, Süper Lig'in ilk haftasına yetişti.

Bir süredir takımla birlikte çalışmalara başlayan golcü oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında kulübede kendine yer buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında kadroya dahil edilmemişti.

Süleyman Seba unutulmadı

Dün vefatının 9. yılında anılan Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı Beşiktaşlı futbolcular unutmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya üzerinde Seba'nın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.

Tribünler boş kaldı

İki takım adına sezonun açılış maçına taraftarlar ilgi göstermedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda doğu ve güney tribünleri tamamen boş kaldı. Kuzey ve batı tribünlerinde yer alan az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi.