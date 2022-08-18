Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst baba oldu Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un, Daantje adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi. Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un, Daantje adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wout Weghorst'un eşi Nikki van Esch Weghorst, bir kız bebek dünyaya getirdi. Weghorst çifti, bebeklerine Daantje ismini verdi. Wout Weghorst ile Nikki van Esch Weghorst'u tebrik eder, Daantje bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Wout Weghorst Beşiktaş Spor Haberler

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