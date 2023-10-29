Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar'ın dünkü antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle geceyi hastanede geçirdiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden 31 yaşındaki santrforun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A takımımızın 28 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."