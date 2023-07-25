Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdi. Futbolcunun sağlık durumu iyi olup, akşam antrenmanına katılacak.

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun akşam antrenmanına katılacağı belirtilerek, "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.