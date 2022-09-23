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Beşiktaşlı futbolcu Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Spor Haberleri

Beşiktaşlı futbolcu Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, yeni transferlerinden Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde kırık saptandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, yeni transferlerinden Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde kırık saptandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır." denildi.

28 yaşındaki İngiliz oyuncuya, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonda osteosentez uygulandığı aktarıldı.

Futbolcunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Nathan Redmond Beşiktaş Futbol Eylül Spor Haberler

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