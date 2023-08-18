Beşiktaşlı Futbolcu Rachid Ghezzal'ın Oğlunun Ameliyatı İyi Geçti

Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Rachid Ghezzal, kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçirdi. Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlunun ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu.

Kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda oğlunun ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu.

Kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Rachid Ghezzal, oğlunun son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. 31 yaşındaki futbolcu, "Oğlumun ameliyatı çok şükür iyi geçti, hala hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Dün oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Beşiktaşlı futbolcular gol sonrası, "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı forma açmıştı. - İSTANBUL