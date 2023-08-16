Beşiktaşlı Futbolcu Rachid Ghezzal'ın Oğlu ve Kayınvalidesi Trafik Kazası Geçirdi

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi Fransa'da trafik kazası geçirdi. Ghezzal, hayati tehlikesi bulunmayan ailesinin tedavi sürecini takip etmek üzere Fransa'ya gitti.

Beşiktaş, Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini, Ghezzal'ın hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir. Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi. - İSTANBUL