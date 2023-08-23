Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Çorum FK'ye transfer oldu
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Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'ye transfer oldu.
Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'ye transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleştiği belirtilerek, "Kerem Kalafat'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor