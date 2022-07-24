Beşiktaş'tan Kenan Karaman açıklaması Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir. Kenan Karaman'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Kenan Karaman Beşiktaş İspanya Spor Haberler

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