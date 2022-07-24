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Beşiktaş'tan Kenan Karaman açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'tan Kenan Karaman açıklaması

Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir. Kenan Karaman'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Kenan Karaman Beşiktaş İspanya Spor Haberler

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