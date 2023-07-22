Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan kaza sonrası saldırıya uğradı

BAKIKRÖY'de, maddi hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada çıkan kavgada darbedildi. Yaralı futbolcu Emrecan Uzunhan hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren F.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde seyir halinde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan benzinliğe geçen taraftarlar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023