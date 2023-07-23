Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan kaza sonrası darbeden tutuklandı
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Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de kaza yaptıktan sonra kaza raporu tutulduğu sırada darbedildi ve saldırgan tutuklandı.
Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, dün saat 16.00 sıralarında kaza yaptı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen iki taraf arasında rapor tutulurken kavga çıktı. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.- İstanbul
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