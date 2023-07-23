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Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan kaza sonrası darbeden tutuklandı

Spor Haberleri

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de kaza yaptıktan sonra kaza raporu tutulduğu sırada darbedildi ve saldırgan tutuklandı.

BAKIRKÖY'de, maddi hasarlı kaza yapan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı, kaza raporu tutulduğu sırada darbeden F.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, dün saat 16.00 sıralarında kaza yaptı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen iki taraf arasında rapor tutulurken kavga çıktı. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kennedy Caddesi Emrecan Uzunhan kavga Spor Haberler

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