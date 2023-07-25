Beşiktaşlı Futbolcu Emrecan Uzunhan Ameliyat Oldu

Geçtiğimiz günlerde trafikte yaşadığı tartışma sonrası darp edilen Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncunun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde trafikte yaşadığı tartışma sonrası darp edilen Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, yaşadığı sakatlık sonrası sonrası ameliyat oldu.

Emrecan Uzunhan ile ilgili siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a Acıbadem Altunizade Hastanesinde, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ile Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleşitirilen ameliyatla hamstring tendon onarımı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL