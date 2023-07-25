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Beşiktaşlı Futbolcu Emrecan Uzunhan Ameliyat Oldu

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Geçtiğimiz günlerde trafikte yaşadığı tartışma sonrası darp edilen Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncunun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde trafikte yaşadığı tartışma sonrası darp edilen Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, yaşadığı sakatlık sonrası sonrası ameliyat oldu.

Emrecan Uzunhan ile ilgili siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a Acıbadem Altunizade Hastanesinde, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ile Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleşitirilen ameliyatla hamstring tendon onarımı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emrecan Uzunhan Ameliyat Spor Haberler

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