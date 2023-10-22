Beşiktaşlı futbolcu Daniel Amartey'in sakatlık durumu açıklandı

Beşiktaş, dün oynanan Galatasaray maçında ağrı hisseden Daniel Amartey'in uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Daniel Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.