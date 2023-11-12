Beşiktaşlı Futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov Sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık olduğu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten Bakhtiyor Zaynutdinov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,

"Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır" denildi. - İSTANBUL