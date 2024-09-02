Üye Girişi
Haberler

Beşiktaşlı Felix Uduokhai: Atmosfer inanılmazdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai, Sivasspor maçındaki atmosferi ve takımın performansını değerlendirdi.

Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai, "Atmosfer inanılmazdı. Bu maç benim ilk maçımdı. Taraftarlar, bize müthiş destek verdi. Bu güç, bize öz güven verecektir ve maçları kazanmamıza yardım edecektir" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai, açıklamalarda bulundu. Lige iyi başladıklarını aktaran Felix Uduokhai, "Takımıma yardımcı oldum. Burada önemli olan 3 puandı. Milli araya kayıpsız giriyoruz ve lige iyi başladık" ifadelerini kullandı.

"ATMOSFER İNANILMAZDI"

Sivasspor'u konuk etttikleri maçtaki atmosfer hakkında konuşan Uduokhai,, "Atmosfer inanılmazdı. Bu maç benim ilk maçımdı. Taraftarlar, bize müthiş destek verdi. Bu güç, bize öz güven verecektir ve maçları kazanmamıza yardım edecektir" şeklinde konuştu.

"PAULİSTA BENİM İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Defansif anlamda iyi bir kadroları olduğunu aktaran Uduokhai, "Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor. Çok iyi bir oyuncu. Kendisi çok tecrübeli ve üst düzey takımlarda oynadı. Bana alanları kapatma konusunda yardımcı oluyor. Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu da iyi oyuncu. Defansif anlamda iyi bir kadromuz var" dedi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile diyaloglarından bahseden Uduokhai, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Çok fazla taktiksel detay konuşuyoruz. Bir savunmacı için toplu ve topsuz oyunda neler yapacağımızı konuştuk. Nerede durmamız gerektiğini de konuşuyoruz. Diğer antrenörlerimizle de iletişim halindeyiz. Rafa Silva ve Immobile ile oynamaktan zevk alıyorum. Onları geriden izlemek çok büyük bir zevk. Benim görevimde en iyi şekilde savunma yapmak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Beşiktaş Spor Spor Güncel Haberler

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı

Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler! Eyüpspor- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Trabzonspor maç özeti! Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli?
title