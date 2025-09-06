Beşiktaşlı Ernest Muçi, Trabzonspor ile Transfer Görüşmesi İçin Geldi

Beşiktaş'lı futbolcu Ernest Muçi, Trabzonspor ile transfer görüşmesi için kente geldi.

Trabzon Havalimanı'ndan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muçi, mutlu olduğunu, takımla çalışmalara başlayabilmek için sabırsızlandığını söyledi.

Trabzonspor'un kendisi için önemli fırsat olduğunu ifade eden Muçi, "Trabzonspor hakkında bilgim vardı. Trabzonspor'un Türkiye liginde büyük takımlardan biri olduğunu biliyordum. Menajerim Trabzonspor'un bana olan ilgisinden bahsettikten sonra hemen takıma katılmak istediğimi, bunun beni çok mutlu ettiğini söyledim. Takımla başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

"Takıma yardımcı olabilmek için çok heyecanlıyım"

Muçi, gol ve asistlerle takıma yardımcı olmaya çalışacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Hocanın da beni istediğini biliyorum. Ben de hocamızla ve takımla başlamak için sabırsızlanıyorum. Kişisel olarak tanıdığım futbolcu belki yok ama zaten bütün oyuncular hakkında bilgim var. Hepsini uzaktan da olsa tanıyorum. Ben de içlerine dahil olduktan sonra onların bir parçası olmayı istiyorum. Sanki dışardan gelen biri değil de sanki hep buradaymış gibi hissettireceklerini zaten biliyorum. Ben de takıma yardımcı olabilmek için çok heyecanlıyım."

Transferine ilişkin bilgi veren Muçi, "Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama yanılmıyorsam satın alma opsiyonu da mevcut. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıp takıma beni almaları için belki de onlara ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım. Onun sonunda da kalıp kalamayacağımı göreceğiz." dedi.

Muçi, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye inandığını ve farklı pozisyonlarda oynamaya açık olduğunu aktararak "Bunun da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocamızla görüşmem de oldu. Hocamıza inanıyorum. Gayet iyi bir hoca olduğunu da düşünüyorum. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 hazırım." değerlendirmesinde bulundu.