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Beşiktaşlı Ernest Muçi'nin Sakatlığı Hakkında Açıklama

Beşiktaşlı Ernest Muçi'nin Sakatlığı Hakkında Açıklama
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Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Ernest Muçi'nin, Ukrayna ile oynanan maçta sakatlandığını ve tedavisine başlandığını duyurdu. Yapılan MR'da sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakada sakatlanan Ernest Muçi'nin, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptandığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Arnavut futbolcunun sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi'nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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