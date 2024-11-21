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Beşiktaşlı Ernest Muçi'nin Sakatlığı Açıklandı

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Beşiktaş Kulübü, Arnavutluk-Ukrayna maçında sakatlanan futbolcusu Ernest Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi. Muçi'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Beşiktaş Kulübü, UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta oynanan Arnavutluk- Ukrayna maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ernest Muçi'nin sakatlığına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi'nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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