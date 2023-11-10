Beşiktaşlı Eric Bailly'nin sağlık durumu açıklandı

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt ile oynadığı maçta sakatlanan Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Yapılan beyin tomografisinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile oynadıkları maçta sakatlanarak oyundan çıkan Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.