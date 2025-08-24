Beşiktaşlı Emrecan Terzi Serikspor'a Kiralandı
Beşiktaş Kulübü, futbolcu Emrecan Terzi'nin Serikspor'a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Kulüp, Terzi'ye yeni takımında başarılar diledi.
Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor