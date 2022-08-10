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Beşiktaşlı Emirhan İlkhan resmen Torino'da

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Beşiktaşlı Emirhan İlkhan resmen Torino'da

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euro'ya İtalya'nın Torino ekibine transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euro'ya İtalya'nın Torino ekibine transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, futbolcunun sonraki satışından %15 pay alacak.

Siyah-beyazlılardan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için KAP'a yaptığı bildirim şöyle;"Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Emirhan İlkhan Beşiktaş İtalya Torino Spor Haberler

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